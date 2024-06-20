Ambulansla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. M.A.D. yönetimindeki 21 BC 250 plakalı ambulans ile S.Ö. idaresindeki 21 AAD 591 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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