Diyarbakır'da kuvvetli rüzgarın devirdiği minare, evin üzerine düştü
DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde kuvvetli rüzgarın devirdiği cami minaresi, bitişiğindeki evin üzerine düştü.
DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde kuvvetli rüzgarın devirdiği cami minaresi, bitişiğindeki evin üzerine düştü.
Hazro ilçesine bağlı Sarıcanak Mahallesi’nde akşam saatlerinde, kuvvetli rüzgar etkili oldu. Rüzgarda mahalle camisinin minaresi, bitişiğindeki evin üzerine devrildi. Olayda evde hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgeye sevk edilen Hazro Belediyesi’ne ait iş makinesi, temizlik çalışması yaptı.
İlçeye bağlı Uzunçam mezrasında da ağaçlar gövdelerinden kırılırken bazı evlerin çatıları uçtu, tarladaki bir römork da devrildi.
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