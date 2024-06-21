Diyarbakır'da anız yangını yerleşim yerlerine sıçradı; 4 kişi öldü, 19 yaralı (2)
DİYARBAKIR'DAÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ, MARDİN'DE DE 1 KİŞİ ÖLDÜDiyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangında ölü sayısı yükseldi, yaralı sayısı da belli oldu.
DİYARBAKIR'DAÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ, MARDİN'DE DE 1 KİŞİ ÖLDÜ
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangında ölü sayısı yükseldi, yaralı sayısı da belli oldu. Diyarbakır’da ölü sayısı 3’e yükselirken, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi. Mazıdağı ilçesine sıçrayan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Çınar ilçesi Köksalan Mahallesi’nde açıklamalarda bulunan Diyarbakır Valisi Vali Ali İhsan Su, "Bugün maalesef 22.15 civarında Çınar ilçesi Köksalan Mahallesi’nde bir anız yangını başladı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayıldı. 3 kırsal mahallemiz etkilendi. Köksalan, Yazçiçeği ve Bağacık mahallelerimiz. Aşırı sıcak ve yağışlar nedeniyle de otların çok fazla olması, bunu çok fazla etkiledi. Genelde örtü ve anız yangını olarak devam etti. Şu anda itfaiye, AFAD, orman ekiplerimiz, jandarmamız, polisimiz, bütün ekiplerimizle çalışmalarımız devam ediyor. Bizler de alandayız. Şu anda bu 3 mahallemizde yangın kontrol altına alınmış durumda. Ağaçsever kırsal mahallesinde de kısa sürede kontrol altına almış olacağız. Sabaha kadar soğutma çalışmalarımız devam edecek. Hastaneye kaldırılan yaralılarımızdan biri daha maalesef hayatını kaybetti. Ona da Allah’tan rahmet diliyoruz. Diğer yaralılarımızın tedavisi devam ediyor. 2 de ilk etapta hayatını kaybeden vardı. Toplam 3 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavileri devam ediyor" dedi.
MARDİN VALİLİĞİ: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI
Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada ise Mazıdağı ilçesine sıçrayan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "20.06.2024 tarihinde Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Köksalan Mahallesi kırsal alanlarında başlayan yangın, Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler Mahallesi istikametine doğru ilerlemiş, yangın bölgesine ilk andan itibaren İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğümüze bağlı araçlar ve ekipler sevk edilmiştir. Yangının çıkmasına müteakip Köksalan ve Yücebağ Mahalleleri arasında yangına müdahale etmeye çalışan 1 vatandaşımız vefat etmiştir, 10 vatandaşımız yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Mazıdağı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır. Söz konusu yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.
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