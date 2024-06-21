Diyarbakır ve Mardin'de 5 kişinin öldüğü yangında kuzenler, yan yana toprağa verildi
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede anızların tutuşması sonucu çıkıp yerleşim yerlerine sıçrayan yangında hayatını kaybeden kuzenler Şeyhmus (17) ve Hasan Demir (40), yan yana toprağa verildi.
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede anızların tutuşması sonucu çıkıp yerleşim yerlerine sıçrayan yangında hayatını kaybeden kuzenler Şeyhmus (17) ve Hasan Demir (40), yan yana toprağa verildi.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi’nde, dün akşam saat 22.00 sıralarında anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ve Yetkinler mahallelerine doğru ilerledi. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangın bölgesine, Diyarbakır, Mardin ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile çevre belediyelere ait iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında Diyarbakır’da 3, Mardin’de 2 kişi yaşamını yitirdi. Yangından etkilenen 10’u ağır, 44 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Alevlerin arasında kalan çok sayıda büyük ve küçükbaş da öldü. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Yangında ölen amca çocukları Şeyhmus ve Hasan Demir'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesi'nin morgundan alınıp, Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ Mahallesi mezarlığına getirildi. Cenazeler, kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi.
'SORUŞTURMANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
Diyarbakır Barosu tarafından yapılan açıklamada, "Yangının çıkış sebebi ve müdahalede geç kalındığı iddialarına ilişkin etkin bir soruşturma faaliyeti yürütülmesi amacıyla 'Birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi', 'Görevi kasten kötüye kullanma' suçları kapsamında Çınar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Diyarbakır Barosu olarak soruşturmanın takipçisi olacağız" denildi.
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