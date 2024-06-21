Diyarbakır ve Mardin'de 5 kişinin öldüğü yangında, kuzenler yan yana toprağa verildi (2)

DİYARBAKIR’DAÖLEN 3 KİŞİNİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan anız yangınında hayatını kaybeden diğer 3 kişinin de ismi belli oldu. Diyarbakır’da yaşamını yitiren 3 kişinin Mehmet Buğdaycı (19), yeğeni Abdurrahman Buğdaycı (18) ve İsmail Yardımcı olduğu ifade edildi. Ölenlerin yakınları cenazeleri teslim almak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu önünde geldi.

‘HAYVANLARINI KURTARMAK İSTERKEN HAYATINI KAYBETTİLER’

Mehmet ve Abdurrahman Buğdaycı’nın yakını ve görgü tanığı İbrahim Eren, otopsi işlemlerinin bitmesini beklediklerini belirterek, “Köksalan köyündenim. Yangın gece saatlerinde aniden şiddetli bir rüzgarın çıkmasıyla elektrik tellerinin birbirine çarpmasıyla kıvılcımlar otlara düştü. Otlar da tutuşunca, fırtınanın oluşmasıyla yangın ekili alanlara yayıldı. Köylüler kendi müdahaleleriyle söndürmeye çalıştı. Komşu köylere haber verdik. Zaten yangın büyüyünce bütün köylere yayıldı. Herkes kendi köyünde meşgul olmak zorunda kaldı. Olay tamamen kontrolden çıktı. Ben 2 tane yakınımı kaybettim. Bunlar çobandı. Koyunlarını yangından kurtarmaya çalışırken kendileri de yangın içerisinde kaldı. Hayvanlarımız telef oldu. Onlarda maalesef hayatını kaybetti. Kesinlikle anız yangını diye bir durum ortada yok. Ben olayın ilk görgü şahitlerinden biriyim. Çocuğum da beni uyararak tellerin birbirine değdiğini, yangının çıkacağını söylemesi üzerine ben de pencereden başımı çıkardığımda o kıvılcımlar olduğu gibi yere düştü. Yangın çok kısa sürede köyün her tarafını sardı” dedi.