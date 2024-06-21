Diyarbakır'da 3 ayrı bölgede 420 dönüm ekili buğday yandı

DİYARBAKIR’ın Ergani ilçesinde 3 ayrı kırsal mahallede çıkan yangında, 420 dönüm ekili buğday yandı.

İlçeye bağlı kırsal Dereboyu, Koyunalan ve Hançerli mahallelerindeki buğday ekili tarlalarda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyürken, ihbarla bölgelere itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının yayılmasını engellemek için çevredekiler de traktör, kazma ve küreklerle ekiplere yardım etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında toplam 420 dönüm ekili buğday yandı. Yangınların çıkış nedeni belirlenmesi için çalışma başlatıldı.