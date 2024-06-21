Diyarbakır'daki yangında ölen amca ve yeğen, yan yana toprağa verildi

DİYARBAKIRve Mardin sınırında çıkan anız yangınında hayatını kaybeden 11 kişiden amca Ubeydullah Buğdaycı (30) ile yeğeni Abdurrahman Buğdaycı (15), yan yana toprağa verildi.

Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi’nde dün 22.00 sıralarında anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yücebağ ve Yetkinler mahallelerine de sıçradı. Yangında 11 kişi hayatını kaybederken, 78 kişi dumandan etkilendi. 6 kişinin ise hastanelerdeki tedavileri sürüyor. Hayatını kaybedenlerden 4 çocuk babası amca Ubeydullah Buğdaycı ile yeğeni Abdurrahman Buğdaycı’nın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Köksalan Mahallesi’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından amca ve yeğen, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Yakınları ise siniri krizi geçirdi.