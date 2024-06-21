Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'daki yangında ölen amca ve yeğen, yan yana toprağa verildi

        DİYARBAKIRve Mardin sınırında çıkan anız yangınında hayatını kaybeden 11 kişiden amca Ubeydullah Buğdaycı (30) ile yeğeni Abdurrahman Buğdaycı (15), yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 20:58 Güncelleme: 21.06.2024 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'daki yangında ölen amca ve yeğen, yan yana toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIRve Mardin sınırında çıkan anız yangınında hayatını kaybeden 11 kişiden amca Ubeydullah Buğdaycı (30) ile yeğeni Abdurrahman Buğdaycı (15), yan yana toprağa verildi. 

        Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi’nde dün 22.00 sıralarında anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yücebağ ve Yetkinler mahallelerine de sıçradı. Yangında 11 kişi hayatını kaybederken, 78 kişi dumandan etkilendi. 6 kişinin ise hastanelerdeki tedavileri sürüyor. Hayatını kaybedenlerden 4 çocuk babası amca Ubeydullah Buğdaycı ile yeğeni Abdurrahman Buğdaycı’nın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Köksalan Mahallesi’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından amca ve yeğen, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Yakınları ise siniri krizi geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Dünya, Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz"
        "Dünya, Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz"
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        2 ilde denize girmek yasak 1 ilde uyarı
        2 ilde denize girmek yasak 1 ilde uyarı
        İsrail, Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
        İsrail, Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
        881 göçmen sınır dışı ediliyor
        881 göçmen sınır dışı ediliyor
        Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu
        Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Türksat 6A ABD'de
        Türksat 6A ABD'de
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"

        Benzer Haberler

        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Yangının çıkış nedeni araştırılıyor
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Yangının çıkış nedeni araştırılıyor
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Diyarbakır'da anız yangınına ilişkin k...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Diyarbakır'da anız yangınına ilişkin k...
        Anız yangınından etkilenen Diyarbakır'daki kırsal mahallede hortum oluştu
        Anız yangınından etkilenen Diyarbakır'daki kırsal mahallede hortum oluştu
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Dicle Elektrikten Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına ilişkin aç...
        Dicle Elektrikten Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına ilişkin aç...
        Diyarbakır'da 3 ayrı bölgede 420 dönüm ekili buğday yandı
        Diyarbakır'da 3 ayrı bölgede 420 dönüm ekili buğday yandı