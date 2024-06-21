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        Diyarbakır'da kontrollü şekilde patlatılan şüpheli valiz, boş çıktı

        DİYARBAKIR'da bir düğün salonunun önüne bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 23:11 Güncelleme: 21.06.2024 - 23:15
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        Diyarbakır'da kontrollü şekilde patlatılan şüpheli valiz, boş çıktı
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        DİYARBAKIR'da bir düğün salonunun önüne bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Valiz boş çıktı.

        Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Sahipsiz valizin olduğunu fark edenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, yolu araç trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanlarının fünye yerleştirerek kontrollü şekilde patlattığı valiz, boş çıktı. Kontrollü patlamanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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