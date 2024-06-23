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        Diyarbakır'da bahçe yangını çıktı, fırtınada da 4 evin çatısı uçtu

        DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesi kırsalında çıkan bahçe yangını, ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 19:50 Güncelleme: 23.06.2024 - 19:55
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        Diyarbakır'da bahçe yangını çıktı, fırtınada da 4 evin çatısı uçtu
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        DİYARBAKIR’ın Kulp ilçesi kırsalında çıkan bahçe yangını, ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bismil ilçesinde de fırtına nedeniyle 4 evin çatısı uçtu.

        Kulp ilçesi kırsal Ağaçlı Mahallesi'nde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle bahçede yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ile Kulp Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormana sıçramadan söndürüldü. Yangında 40 dönüm alan yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        EVLERİN ÇATISI UÇTU

        Bismil ilçe merkezinde de bir binanın çatısı, fırtına nedeniyle uçarak park halindeki araçların üzerine devrildi. Bazı parçalar da yola savruldu. Yola savrulan çatı parçaları nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, bir binanın üst katındaki güneş enerjisi sistemi de fırtına nedeniyle kırıldı. İlçeye bağlı Kırsal Yukarısalat Mahallesi'nde de 3 evin çatısı uçtu. Mahalle muhtarı Mehmet Recai Yaka, olayda ölen ya da yaralananın olmadığını söyledi.

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