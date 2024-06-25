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        Diyarbakır'da slogan atarak 2 iş yerine giren 16 kişi serbest

        DİYARBAKIR'da2 ayrı işletmeye slogan atarak giren ve gözaltına alınan 16 kişi, serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 10:32 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:35
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        Diyarbakır'da slogan atarak 2 iş yerine giren 16 kişi serbest
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        DİYARBAKIR'da2 ayrı işletmeye slogan atarak giren ve gözaltına alınan 16 kişi, serbest bırakıldı.

        Sur ve Kayapınar ilçelerinde 22 Haziran'da 2 ayrı işletmeye slogan atarak giren ve gözaltına alınan 16 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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