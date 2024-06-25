Diyarbakır'da slogan atarak 2 iş yerine giren 16 kişi serbest

Sur ve Kayapınar ilçelerinde 22 Haziran'da 2 ayrı işletmeye slogan atarak giren ve gözaltına alınan 16 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

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