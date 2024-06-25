Diyarbakır- Mardin sınırındaki yangında, oğluna 'beni bırak, kendini kurtar' dedikten sonra yanarak ölmüş

DİYARBAKIR- Mardin sınırındaki yangında hayatını kaybeden 15 kişiden İsmail Yardımcı’nın (48) yeğeni Ömer Yardımcı (26), amcasının kırsal Yazçiçeği Mahallesi’nde oturduğunu ve Köksalan’daki yangını söndürmek için en oğluyla yardıma gittiklerini belirterek, “Amcam yanarken, büyük oğlu Yasin, onun yanındaydı. İkisi de yangından kaçarken, artık dayanma gücü kalmadığı için oğlu onu çekmeye çalışmış fakat oğluna ‘Sen beni bırak, kendini kurtar’ demiş. Oğlu kaçarken, amcam da alevler içinde düşmüş ve yanarak can vermiş” dedi. Yaralanan İsmail Yardımcı’nın oğlu Yasin Yardımcı (19) ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi’nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin’in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında; Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Buğdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli (55), Fadıl Demir (57) ve Zekiye Erdenli (55) yaşamını yitirdi, 78 kişi de hastaneye kaldırıldı. 2 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Yangında, Diyarbakır'da; Çınar ilçesinde Köksalan, Bağacık, Yazçiçeği ve Ağaçsever mahallelerinde 1111 dekarı hasadı yapılmamış buğday olmak üzere 7 bin 900 dekar tarım alanı, 1 traktör ve 14 sulama tesisi yandı. Köksalan Mahallesi’nde 924 küçükbaş ölürken, tedavi edilemeyecek durumda ağır yaralı 83 küçükbaş Et ve Süt Kurumu’na (ESK) kesime gönderildi. 190 hayvan ise yerinde tedavi edildi. Mardin'de de, Mazıdağı ilçesinin Yetkinler ve Yücebağ mahalleleri ile Kelek mezrasında 4 bin dekarı hasadı yapılmamış buğday olmak üzere 7 bin dekarlık tarım alanı ve bazı sulama ekipmanları yandı.