Polis, tekme yumruk kavga eden tarafları havaya ateş açarak ayırdı

DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada polis, tarafları havaya ateş açarak ayırdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada E.D. ( 41) ile Ş.K. (74) vücutlarına aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan 2 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu olayla ilgili inceleme başlatıldı.