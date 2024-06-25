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        Polis, tekme yumruk kavga eden tarafları havaya ateş açarak ayırdı

        DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada polis, tarafları havaya ateş açarak ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:56 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:00
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        Polis, tekme yumruk kavga eden tarafları havaya ateş açarak ayırdı
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        DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada polis, tarafları havaya ateş açarak ayırdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada E.D. ( 41) ile Ş.K. (74) vücutlarına aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan 2 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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