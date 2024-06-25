Emekli olan Diyarbakır Valisi Su'nun 'veda' mesajına DTSO'dan 'Helal etmiyoruz' cevabı

DİYARBAKIR'da 18 Mayıs 2022’de göreve başlayan Vali Ali İhsan Su, yaş haddinden emekli olup 'veda' mesajı paylaştı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası da (DTSO) Vali Su'nun mesajına karşılık 'Sayın Vali hakkımızı helal etmiyoruz' başlıklı bir mesaj yayınladı.

Diyarbakır'a 18 Mayıs 2022'de atanan Vali Ali İhsan Su, yaş haddinden dolayı emekli oldu. Vali Su, 2013-2015 yılları arasında Düzce Valisi, 2015-2017 yılları arasında Şırnak Valisi, 2017-2022 yılları arasında Mersin Valisi olarak görev yaptı. 12 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Diyarbakır Valiliği'ne atandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Vali Su, son mesaisinde X hesabından veda mesajı yayınladı. Vali Su mesajında, "18 Mayıs 2022'den beri yürütmekte olduğum Diyarbakır Valiliği görevinden 25 Haziran 2024 tarihi itibariyle yaş haddinden emekliye ayrılıyorum. 12 bin 500 yıldır kesintisiz yaşamın devam ettiği ve 33 farklı medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehir Diyarbakır'da görev yapmaktan ve siz değerli halkımıza hizmet etmekten büyük bir memnuniyet ve onur duydum. Görev süremiz boyunca Diyarbakır'ı her alanda daha da ileriye taşımak için hep birlikte çaba sarf ettik. Bu süre zarfında her konuda desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve tüm sayın bakanlarımıza, sayın milletvekillerimize, askeri ve adli teşkilatlarımızın değerli mensuplarına, üniversitemize, kamu kurum ve kuruluşlarımızın çok değerli yöneticilerine ve personeline, vali yardımcılarımız ve kaymakamlarımıza, güvenlik kuvvetlerimize, muhtarlarımıza, meslek odalarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza, basın mensuplarımıza ve tüm Diyarbakırlı hemşehrilerime en derin şükran, sevgi ve saygılarımla arzı veda ediyorum. Allah'a (cc) emanet olunuz" dedi. Vali Ali İhsan Su'nun yerine yeni vali atanana kadar vekaleten Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi bakacak.