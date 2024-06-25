Emekli olan Diyarbakır Valisi Su'nun 'veda' mesajına DTSO'dan 'Helal etmiyoruz' cevabı
DİYARBAKIR'da 18 Mayıs 2022'de göreve başlayan Vali Ali İhsan Su, yaş haddinden emekli olup 'veda' mesajı paylaştı.
DİYARBAKIR'da 18 Mayıs 2022’de göreve başlayan Vali Ali İhsan Su, yaş haddinden emekli olup 'veda' mesajı paylaştı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası da (DTSO) Vali Su'nun mesajına karşılık 'Sayın Vali hakkımızı helal etmiyoruz' başlıklı bir mesaj yayınladı.
Diyarbakır'a 18 Mayıs 2022'de atanan Vali Ali İhsan Su, yaş haddinden dolayı emekli oldu. Vali Su, 2013-2015 yılları arasında Düzce Valisi, 2015-2017 yılları arasında Şırnak Valisi, 2017-2022 yılları arasında Mersin Valisi olarak görev yaptı. 12 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Diyarbakır Valiliği'ne atandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Vali Su, son mesaisinde X hesabından veda mesajı yayınladı. Vali Su mesajında, "18 Mayıs 2022'den beri yürütmekte olduğum Diyarbakır Valiliği görevinden 25 Haziran 2024 tarihi itibariyle yaş haddinden emekliye ayrılıyorum. 12 bin 500 yıldır kesintisiz yaşamın devam ettiği ve 33 farklı medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehir Diyarbakır'da görev yapmaktan ve siz değerli halkımıza hizmet etmekten büyük bir memnuniyet ve onur duydum. Görev süremiz boyunca Diyarbakır'ı her alanda daha da ileriye taşımak için hep birlikte çaba sarf ettik. Bu süre zarfında her konuda desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve tüm sayın bakanlarımıza, sayın milletvekillerimize, askeri ve adli teşkilatlarımızın değerli mensuplarına, üniversitemize, kamu kurum ve kuruluşlarımızın çok değerli yöneticilerine ve personeline, vali yardımcılarımız ve kaymakamlarımıza, güvenlik kuvvetlerimize, muhtarlarımıza, meslek odalarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza, basın mensuplarımıza ve tüm Diyarbakırlı hemşehrilerime en derin şükran, sevgi ve saygılarımla arzı veda ediyorum. Allah'a (cc) emanet olunuz" dedi. Vali Ali İhsan Su'nun yerine yeni vali atanana kadar vekaleten Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi bakacak.
'SİZİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUZ'
Vali Su'nun paylaşımının ardından DTSO'nun X hesabından, 'Sayın Vali hakkımızı helal etmiyoruz' başlıklı bir mesaj yayınlandı. Mesajda, "Sizden önceki İl Valisi'yle taşınmalarında mutabık kaldığımız, 1. 2. ve 3. Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) il dışına taşınma projesinin arsa tahsisini keyfi bir şekilde engelleyip, Sanayi Sitelerinin kent dışına taşınmasını engellediğiniz için, 2021 yılında büyük emeklerle tapusu alınan Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi'nin arsalarının dağıtımını engelleyip, ilimize gelecek olan yatırımcıları engellediğiniz için, Türkiye'nin en fazla Coğrafi İşaret Tescili alan ve Mehdi Eker Bakanımız ile sizden önceki İl Valis'’nin de katkı sunduğu Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’na tahsis edilen Gastro İnovasyon Merkezi'ni kapatmaya çalıştığınız için, İlimizin trafik sorununu büyük oranda ortadan kaldıracak olan ve Bakanlığın ödenek ayırmış olmasına rağmen Hafif Raylı Sistem Projesini başlatmadığınız için, Türkiye'nin ve bölgenin fuarlar konusunda merkezi olan Diyarbakır'da yeni fuar merkezinin yapılmasını engellediğiniz için, Sivil Toplum Örgütleri işbirliğinde başlatılan Lojistik Köy Merkezi Projesi 2024 sonunda bitmesi gerekirken henüz yüzde 5'inin yapılmasına göz yumduğunuz için, İlçelerimizde kurmak istediğimiz Küçük Sanayi Sitelerine (KSS) engel olduğunuz için, Kentteki meslek odalarının depremden sonra defalarca yaptığı uyarılara rağmen, çadır kenti Dicle Nehri kenarında kurduğunuz ve ilk yağmurda sökerek ülke kaynağını heba ettiğiniz için, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait Organize Sanayi Bölgesi hisselerini YİKOB'a devrederek, sanayicilerin belediyeden hizmet almasını engellediğiniz için, İlimizin güzide takımı Amedspor'a destek vermediğiniz gibi engelli takım ve altyapının belediyeden aldığı destekleri kestiğiniz ve Amedspor'un desteklere ulaşmasını engellediğiniz için, bu engellemeler dışında kentin gelişimine yönelik Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gerekenleri yapmadığınız için, hakkımızı helal etmiyoruz, sizi Allah'a havale ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
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