Park halindeki minibüs, ezilmelerini önledi; o anlar kamerada

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde otomobil, park halinde olan ve önünde 2 yaya bulunan minibüse yandan çarptıktan sonra yön değiştirip, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Otomobildeki 2 kişinin yaralandığı, yayaların da kıl payı kurtulduğu o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Kavşağı'nda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, hızla ilerlediği sırada kontrolden çıkarak önce önünde 2 yaya bulunan park halindeki minibüse yandan çarptı, ardından yön değiştirerek yaklaşık 10 metre ilerideki park halindeki başka otomobile çarparak durdu. Otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.