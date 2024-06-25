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        Park halindeki minibüs, ezilmelerini önledi; o anlar kamerada

        DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde otomobil, park halinde olan ve önünde 2 yaya bulunan minibüse yandan çarptıktan sonra yön değiştirip, park halindeki başka bir otomobile çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 13:21 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:25
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        Park halindeki minibüs, ezilmelerini önledi; o anlar kamerada
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        DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde otomobil, park halinde olan ve önünde 2 yaya bulunan minibüse yandan çarptıktan sonra yön değiştirip, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Otomobildeki 2 kişinin yaralandığı, yayaların da kıl payı kurtulduğu o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Kavşağı'nda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, hızla ilerlediği sırada kontrolden çıkarak önce önünde 2 yaya bulunan park halindeki minibüse yandan çarptı, ardından yön değiştirerek yaklaşık 10 metre ilerideki park halindeki başka otomobile çarparak durdu. Otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin önünde 2 kişi bulunan park halindeki minibüse çarptıktan sonra yön değiştirdiği, ardından park halindeki başka bir otomobile çarptığı, yayaların da yaşadıkları şaşkınlığın ardından kaldırıma yöneldiği görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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