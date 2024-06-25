Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:29 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde Akpınar Mezarlığı önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 KZ 080 plakalı otomobil ile tarım işçilerini taşıyan H.Ç. idaresindeki 60 ABU 692 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada her 2 araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        O yangın elektrik tellerinden çıkmış
        O yangın elektrik tellerinden çıkmış
        Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor: Nasıl kurtarılacak?
        Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor: Nasıl kurtarılacak?
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Biri cinayet biri şüpheli ölüm!
        Biri cinayet biri şüpheli ölüm!
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        İdmana Mourinho damgası!
        İdmana Mourinho damgası!
        Prof. Dr. Özlü'den birden fazla kronik hastalığı olanlara orkestra şefi önerisi!
        Prof. Dr. Özlü'den birden fazla kronik hastalığı olanlara orkestra şefi önerisi!
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'daki trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı
        Diyarbakır'daki trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı
        Diyarbakır ve Batman'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
        Diyarbakır ve Batman'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
        Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında itfaiye raporu: Çıkış nedeni elektri...
        Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında itfaiye raporu: Çıkış nedeni elektri...
        flaş
        flaş
        Park halindeki minibüs, ezilmelerini önledi; o anlar kamerada
        Park halindeki minibüs, ezilmelerini önledi; o anlar kamerada
        Diyarbakırlı sporcular, Avrupa Kuraş Şampiyonası'ndan derecelerle döndü
        Diyarbakırlı sporcular, Avrupa Kuraş Şampiyonası'ndan derecelerle döndü