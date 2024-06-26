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        1 yıl önce ayrıldığı Hilal'i, çalışmasını istemediği için öldürmüş

        DİYARBAKIR'da, dini nikahla yaşarken 1 yıl önce ayrıldığı Hilal Kar'ı (33), başından vurup öldüren M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:29 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:30
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        1 yıl önce ayrıldığı Hilal'i, çalışmasını istemediği için öldürmüş
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        DİYARBAKIR'da, dini nikahla yaşarken 1 yıl önce ayrıldığı Hilal Kar'ı (33), başından vurup öldüren M.D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Hilal'in kardeşi Muhammed Kar, M.D.'nin ablasını, çalışmasını istemediği için öldürdüğünü belirterek, "M.D., sabah saatlerinde sokakta ablama 'İşe gitme' diyor. Tartışıyorlar, giderken arkasından sıkıyor. Ablam, çocuğuna bakmak için çalışıyordu" dedi.

        Olay, 23 Haziran'da Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 798'inci Sokak'ta meydana geldi. M.D., 6 yıl dini nikahla yaşadığı ve 1 yıldır ayrı olduğu, 1 çocuk annesi Hilal Kar'a, sokakta yürürken arkasından yaklaşıp tabancayla ateş etti. Kar, başına isabet eden kurşunla yere yığılırken, M.D. de kaçtı. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Hilal Kar'ın cenazesi, adli tıp kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis ekiplerinin M.D.'yi yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

        '5 YAŞINDAKİ YEĞENİM ELİNDE, HAYATINDAN ENDİŞELİYİZ'

        Hilal Kar’ın kardeşi Muhammed Kar, M.D.'nin ablasını çalışmasını istemediği için öldürdüğünü ifade ederek, "Biz 6 kardeşiz. Öldürülen en büyük ablamızdı. Ablam Hilal, 6 yıl önce M.D. ile evlendi. Bir çocuğu var. M.D. arada gelip çocuğu alıyordu. En son çocuğunu almaya geldiğinde, çocuğunun kimliğini alıyor. Sabah saatlerinde de ablam işe giderken, sokakta ablama 'İşe gitme' diyor. Tartışıyorlar. Sonra ablam sokakta giderken arkasından ona sıkıyor ve ablam olay yerinde hayatını kaybediyor. Ablam bir alışveriş merkezinde çocuğuna bakmak için çalışıyordu. M.D. bunu kabullenemeyince, böyle bir girişimde bulunuyor. Cinayet olduktan sonra akrabalarımız bize haber verdi. Biz de adli tıp kurumuna gittik. M.D. isimli şahıs daha önce uyuşturucudan cezaevinde yattı. Biz bu şahsın bir an önce yakalanmasını istiyoruz. 5 yaşındaki yeğenim de onun yanında. Sıkıntılı bir insan olduğu için yeğenimin hayatından endişeleniyoruz. Bunun ne yapacağı belli olmaz. Lütfen bu şahsı bir an önce yakalayın" diye konuştu.

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