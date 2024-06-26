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        Hemzemin geçitte bariyer aküsünü çalıp kazaya neden olan 2 şüpheli, serbest

        DİYARBAKIR'da kapanmayan hemzemin geçit bariyeri nedeniyle trenin hafif ticari araca çarptığı 2 kişinin yaralandığı kazada, bariyer akülerinden birinin çalındığı belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 12:59 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:05
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        Hemzemin geçitte bariyer aküsünü çalıp kazaya neden olan 2 şüpheli, serbest
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        DİYARBAKIR'da kapanmayan hemzemin geçit bariyeri nedeniyle trenin hafif ticari araca çarptığı 2 kişinin yaralandığı kazada, bariyer akülerinden birinin çalındığı belirlendi. Çekçek ile aküyü götürdükleri tespit edilip gözaltına alınan ve toplam 37 suç kaydı bulunan 2 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaza, 20 Haziran'da Bağlar ilçesi Dericiler Sitesi mevkisinde meydana geldi. Mardin yönüne giden makinistliğini Necmettin Y.’nin (48) yaptığı yük treni, kapanmayan bariyeri nedeniyle hemzemin geçitten geçmeye çalışan Mehmet Sait A.'nın (18) kullandığı 21 AEA 675 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, yaklaşık 70 metre sürüklenen aracın sürücü ile yanındaki Muhammed Nur O. yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, 2 yaralı tedavilerinin ardından taburcu oldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin kazayla ilgili çalışmasında, bariyerlere ait elektrik panosundan 1 akünün çalındığı, 1'inin de olay yerinde bırakıldığı belirlendi. Ekiplerin güvenlik kamerası ve saha çalışmalarında, 2 şüphelinin çekçek ile gelip akülerden 1'ini götürdüğü tespit edildi. Şüpheliler M.E.Ç. (30) ve S.C.D. (27), operasyonla adreslerinde yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden

        M.E.Ç.'nin 5 kez otodan, 1 kez evden ve 1 kez de iş yerinden hırsızlık olmak üzere 33, S.C.D.'nin de hırsızlıktan 4 suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

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