Diyarbakır'da elektrik tellerinden düşen kıvılcımların neden olduğu yangın kamerada
DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde 20 Haziran'da elektrik tellerinden düşen kıvılcımların neden olduğu yangın, güvenlik kamerasına yansıdı.
DİYARBAKIR’ın Yenişehir ilçesinde 20 Haziran’da elektrik tellerinden düşen kıvılcımların neden olduğu yangın, güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçeye bağlı kırsal Yukarı Nasırlar Mahallesi’nde 20 Haziran günü ikindi saatlerinde Mahmut ve Hamza Özbayhan’a ait tarlada yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ekili olan 146 dönüm buğday, 20 dönüm mısır ve 4 dönüm pamuk zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle elektrik direği de devrilirken, enerji şirketi ekipleri bölgede çalışma yaptı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen köylüler, yangına elektrik tellerinden düşen kıvılcımların neden olduğunu gördü. Görüntülerde saat 16.33’te kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların düşerek yangına neden olduğu ve kısa sürede yayıldığı görülüyor.
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