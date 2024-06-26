Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da örtü yangını; alevlere havardan ve karadan müdahale

        DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde örtü yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:41 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da örtü yangını; alevlere havardan ve karadan müdahale
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’ın Çermik ilçesinde örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisi ile yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Çermik ilçesinin kırsal Günaşan, Dikyol ve Pamuklu mahalleleri arasındaki bölgede öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşinin uykusunda boğazını kesmişti! İddianame tamam!
        Eşinin uykusunda boğazını kesmişti! İddianame tamam!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        Yapay zekanın çözemediği 'temiz enerji' problemi
        Yapay zekanın çözemediği 'temiz enerji' problemi
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Hırsızlar bariyer aküsünü çalınca araç trenle çarpıştı!
        Hırsızlar bariyer aküsünü çalınca araç trenle çarpıştı!
        Zaniolo'da sıcak saatler!
        Zaniolo'da sıcak saatler!
        İşte polisi şehit eden caniye istenen ceza!
        İşte polisi şehit eden caniye istenen ceza!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Konser biletleri neden pahalı?
        Konser biletleri neden pahalı?
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da depremlerde hasar gören cami kontrollü şekilde yıkıldı
        Diyarbakır'da depremlerde hasar gören cami kontrollü şekilde yıkıldı
        Diyarbakır'da elektrik tellerinden düşen kıvılcımların neden olduğu yangın...
        Diyarbakır'da elektrik tellerinden düşen kıvılcımların neden olduğu yangın...
        Diyarbakır'da vatandaşlara koruyucu ailelik anlatıldı
        Diyarbakır'da vatandaşlara koruyucu ailelik anlatıldı
        Hemzemin geçitte bariyer aküsünü çalıp kazaya neden olan 2 şüpheli, serbest
        Hemzemin geçitte bariyer aküsünü çalıp kazaya neden olan 2 şüpheli, serbest
        "Streç film paleti" iddianamede silah sayıldı
        "Streç film paleti" iddianamede silah sayıldı
        1 yıl önce ayrıldığı Hilal'i, çalışmasını istemediği için öldürmüş
        1 yıl önce ayrıldığı Hilal'i, çalışmasını istemediği için öldürmüş