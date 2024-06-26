Diyarbakır'da örtü yangını; alevlere havadan ve karadan müdahale (2)

Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı kırsal Günaşan, Dikyol ve Pamuklu mahalleleri arasındaki bölgede öğle saatlerinde çıkan örtü yangını, Çermik Arama Kurtarma (ÇAK), AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ile yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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