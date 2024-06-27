İş yeri kurşunlama ve yaralama olaylarına karışanlara 'Hasat' operasyonu: 9 gözaltı

DİYARBAKIR'da farklı tarihlerde yaşanan iş yeri kurşunlama ve silahlı yaralama olaylarına karışan şüphelilere yönelik 'Hasat' operasyonunda 9 şüpheli yakalandı. Polis, sebze kasasında uzun namlulu silah bulurken, örgüt liderinin ise 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde yaralama ve iş yeri kurşunlama ihbarlarını değerlendirdi. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada olayların meydana geldiği ilçelerde hem güvenlik hem de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı. Yüzlerce kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, olayları gerçekleştiren şüphelileri tespit etti. Olayları motosikletlerle gerçekleştirdikleri ortaya çıkan 9 şüphelinin kimliği belirlenerek Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 'Hasat' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.