Şırnak'ta zeytuni Orta Doğu tarantulası görüldü

ORTA Doğu ülkelerinde görülen türlerden zeytuni Orta Doğu tarantulası (Chaetopelma olivaceum), Şırnak’ın İdil ilçesinde bir iş yerinde cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tarantulanın, alerjisi olanlar için tehlike arz edebileceğini belirten Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, “Saldırgan bir tür ama insanlara, doğadaki canlılara aslında çok büyük zararları yoktur. Bunlar çok kıymetli türler, zarar verilmemesi lazım. Doğadaki her canlının mutlaka bir görevi vardır. Onlara dikkat etmemiz gerek” dedi.

Şırnak’ın İdil ilçesinde bir iş yerinde, Orta Doğu ülkelerinde görülen türlerden zeytuni Orta Doğu tarantulası görüntülendi. Çevredekilerin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, birinin tarantulaya ayağını uzattığı, tarantulanın da ön bacaklarını kaldırarak savunmaya geçtiği, zaman zaman da saldırıya geçtiği görüldü. Çekilen görüntülerin ulaştırıldığı Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, tarantulanın saldırgan ama insanlara zararı olmayan bir tür olduğunu söyledi. Boyunun 5 ile 7 santimetre arasında değiştiğini ifade eden Prof. Dr. Satar, tarantulanın insanlara doğrudan bir zararının olmadığını ancak alerjisi olanlar için tehlike arz edebileceğini belirtti.

‘DİŞİLERİ ÇOK İYİ AĞ ÖRÜCÜ’ Prof. Dr. Satar, bu tür tarantulanın dişilerinin iyi ağ örücüler olduğunu anlatarak, “Bunların erkekleri, çiftleşmek için belli zamanlarda dışarı çıkar. Dişileri çok iyi ağ örücüler, toprak altında yaşıyorlar ve çok görülmüyorlar. Dolayısıyla dışarıdayken kaydedilen bu görüntüdeki örümceğin büyük ihtimal ile erkek olması gerekiyor. Doğada çekilen tüm fotoğraflarda genellikle erkek tarantulalar var. Bu görüntüde de gördüğümüz tür, kendinden daha büyük canlılara bile saldırabilecek bir tür. Fakat çok zehirli bir tür değildir. Yani insanlara direkt bir zararları yoktur” diye konuştu.