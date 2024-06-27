2'nci kattaki dairede çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

DİYARBAKIR'da 7 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangında, binadaki 5 kişi dumandan etkilendi.

Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki 7 katlı Hatboyu Apartmanı'nın 2'nci katında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürülürken, binadakilerden V.E., Ş.K., A.D., S.C. ile D.Y. de dumandan etkilendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.