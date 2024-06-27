Kanında enfeksiyon bulunan 1 günlük bebek, ambulans helikopterle sevk edildi

Çermik ilçesinde Altunbaş çiftinin dün dünyaya gelen ve rahatsızlanan kız bebekleri, Çermik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kanında enfeksiyon (Neonatal sepsis) bulunan bebeğin Diyarbakır'a sevki istendi. Bebek için Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık Komuta' ile görüşme yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye ulaştı. Bebek, helikopterle alınarak Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin helikopter pistinde bekleyen sağlık ekibine teslim edildi. Bebek, ambulansla Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde kanında enfeksiyon bulunan ve acil sevki istenen 1 günlük bebek için ambulans helikopter havalandı. Kız bebek, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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