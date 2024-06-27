Kazada savrulan kamyonet, park halindeki 2 otomobil ile motosiklete çarptı

Kaza, öğleden sonra Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi Barış Bulvarı’nda Kardeşlik Parkı önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 23 BR 520 plakalı otomobil, kavşaktan dönerken 72 DN 824 plakalı kamyonete yandan çarptı. Savrulan kamyonet, park halindeki 10 AHM 399 ve 21 ACN 367 plakalı otomobillere, 21 ACN 367 plakalı otomobil de önündeki 21 AEL 336 plakalı motosiklete çarptı. Kazaya karışan araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı sürücü, kontrol amacıyla Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı kamyonet, savrulup yol kenarında park halindeki 2 otomobil ile motosiklete çarptı. Kamyonet sürücüsünün hafif yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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