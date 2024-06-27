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        Biçerdöver alev aldı, çıkan yangında bin dönüm ekili alan ve ağaçlar zarar gördü

        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde tarlada alev alan biçerdöverden kaynaklanan yangında bin dönüm alan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 20:17 Güncelleme: 27.06.2024 - 20:20
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        Biçerdöver alev aldı, çıkan yangında bin dönüm ekili alan ve ağaçlar zarar gördü
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        DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesinde tarlada alev alan biçerdöverden kaynaklanan yangında bin dönüm alan etkilendi. Yangında buğday ekili tarla ile bağ, bahçe, fıstık ve badem ağaçları zarar gördü.

        Silvan ilçesine bağlı Kırsal Kayadere Mahallesi'ndeki bir tarlada çalışan biçerdöverde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tarlaya sıçrayan alevler, rüzgarın etkisiyle büyüyerek anız ve örtü yangınına neden oldu. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredekilerin de yardımıyla 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Bin dönümlük alanda etkili olan yangında ekili buğday, bağ ve bahçeler ile fıstık ve badem ağaçları zarar gördü. Hasar tespit çalışması başlatılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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