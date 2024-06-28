Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da anız yangınında 500 dönüm alan zarar gördü

        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangınında 500 dönüm tarım alanı zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 16:17 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da anız yangınında 500 dönüm alan zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangınında 500 dönüm tarım alanı zarar gördü.

        Silvan ilçesinin kırsal Kasımlı, Heybelikonak ve Gökçetevek mahalleleri arasındaki hasadı yapılmış tarlada, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, Bağdere Jandarma Karakolu personeli ve köylülerin de yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 500 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Almanya vatandaşlık testinde İsrail detayı
        Almanya vatandaşlık testinde İsrail detayı
        Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!
        Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Diana için milyonlar harcandı
        Diana için milyonlar harcandı
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        "Enflasyonu kurutmadan bunun ötesine geçmemize imkan yok"
        "Enflasyonu kurutmadan bunun ötesine geçmemize imkan yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da iki kamyonun çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da iki kamyonun çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında 2 elti, alevlere müdahale ederken öl...
        Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında 2 elti, alevlere müdahale ederken öl...
        Diyarbakır'da iş yerine ait bacada çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da iş yerine ait bacada çıkan yangın söndürüldü
        Hobi olarak başladığı kick boksta dünya şampiyonasına katılmak için çalışıy...
        Hobi olarak başladığı kick boksta dünya şampiyonasına katılmak için çalışıy...
        Biçerdöver alev aldı, çıkan yangında bin dönüm ekili alan ve ağaçlar zarar...
        Biçerdöver alev aldı, çıkan yangında bin dönüm ekili alan ve ağaçlar zarar...
        Kazada savrulan kamyonet, park halindeki 2 otomobil ile motosiklete çarptı
        Kazada savrulan kamyonet, park halindeki 2 otomobil ile motosiklete çarptı