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        Diyarbakır'daki tarım arazisindeki yangına 9 TOMA destek verdi

        DİYARBAKIR'da anızlı ve buğday ekili alanda çıkan yangında 100 dönüm tarım arazisi gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 12:47 Güncelleme: 29.06.2024 - 12:50
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        Diyarbakır'daki tarım arazisindeki yangına 9 TOMA destek verdi
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        DİYARBAKIR’da anızlı ve buğday ekili alanda çıkan yangında 100 dönüm tarım arazisi gördü. Yangın söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait 9 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi.

        Bağlar ilçesi Siverek Caddesi’ndeki alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Anızlı ve buğday ekili alanda dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ancak rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, geniş bir alana yayıldı. Bölgeye takviye olarak İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı 9 TOMA ve su tankeri gönderildi. Ekiplerle koordine olan TOMA’lar, belirlenen alanlara yerleşip, müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede yaklaşık 100 dönümlük tarım alanında zarar oluştu.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma devam ediyor.

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