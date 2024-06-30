Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Kıraathane önünde, husumetlisi tarafından tabanca ile vuruldu

        DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde bir kıraathanenin önünde oturan Sadık K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 11:09 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kıraathane önünde, husumetlisi tarafından tabanca ile vuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde bir kıraathanenin önünde oturan Sadık K. (44), husumetlisi F.F.'nin silahlı saldırısında ağır yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 68'inci Sokak'ta meydana geldi. Bir kıraathanenin önünde oturan Sadık K., husumetli olduğu F.F.'nin silahlı saldırısına uğradı. Sadık K. tabancadan çıkan kurşunlarla sırtından ve bacağından yaralanırken, F.F. kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sadık K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. F.F.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        Fransa'da seçim başladı
        Fransa'da seçim başladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Son talibi M.United!
        Son talibi M.United!
        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        Panzerler çeyrek finalde
        Panzerler çeyrek finalde
        Kopya çeken 6 kişi yakalandı
        Kopya çeken 6 kişi yakalandı
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangın, TOMA kamerasında; 250 ton su ve 500 l...
        Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangın, TOMA kamerasında; 250 ton su ve 500 l...
        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'daki tarım arazisindeki yangına 9 TOMA destek verdi
        Diyarbakır'daki tarım arazisindeki yangına 9 TOMA destek verdi
        Sıcaklar leylek popülasyonunu olumsuz etkiledi
        Sıcaklar leylek popülasyonunu olumsuz etkiledi
        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor