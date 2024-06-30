Kıraathane önünde, husumetlisi tarafından tabanca ile vuruldu

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde bir kıraathanenin önünde oturan Sadık K. (44), husumetlisi F.F.'nin silahlı saldırısında ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 68'inci Sokak'ta meydana geldi. Bir kıraathanenin önünde oturan Sadık K., husumetli olduğu F.F.'nin silahlı saldırısına uğradı. Sadık K. tabancadan çıkan kurşunlarla sırtından ve bacağından yaralanırken, F.F. kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sadık K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. F.F.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.