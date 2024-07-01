Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

        DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5'i ağır 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 02:06 Güncelleme: 01.07.2024 - 02:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5’i ağır 8 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır-Lice karayolu kırsal Duru Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Veysi D. yönetimindeki 06 Y 6959 plakalı otomobil ile Orhan B. idaresindeki 23 AAC 451 plakalı otomobil, şerit ihlali nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 5’inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya geriden gelip turladı!
        İspanya geriden gelip turladı!
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        Bursa'da yangın büyük ölçüde kontrol altında
        Bursa'da yangın büyük ölçüde kontrol altında
        Bozcaada’ya 'giriş-çıkış ücreti' yeniden gündem oldu
        Bozcaada’ya 'giriş-çıkış ücreti' yeniden gündem oldu
        Fransa'da aşırı sağ yarışı önde götürüyor
        Fransa'da aşırı sağ yarışı önde götürüyor
        İki aile birbirine girdi: 10 yaralı
        İki aile birbirine girdi: 10 yaralı
        "El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!"
        "El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!"
        Dört ilde orman yangını
        Dört ilde orman yangını
        Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!
        Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!
        Sıcak hava tırmanıyor
        Sıcak hava tırmanıyor
        İngiltere'den tarihi geri dönüş!
        İngiltere'den tarihi geri dönüş!
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 3'ü çocuk 5 kişinin olduğu ev kundaklandı
        Diyarbakır'da 3'ü çocuk 5 kişinin olduğu ev kundaklandı
        Diyarbakır'da amca ve yeğeni temizlik için girdikleri kuyuda gazdan etkilen...
        Diyarbakır'da amca ve yeğeni temizlik için girdikleri kuyuda gazdan etkilen...
        Diyarbakır'da amca ve yeğeni 25 metre derinlikteki kuyuyu temizlerken zehir...
        Diyarbakır'da amca ve yeğeni 25 metre derinlikteki kuyuyu temizlerken zehir...
        Diyarbakır'da koruyucu aileler düzenlenen etkinlikte buluştu
        Diyarbakır'da koruyucu aileler düzenlenen etkinlikte buluştu
        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Kıraathane önünde, husumetlisi tarafından tabanca ile vuruldu
        Kıraathane önünde, husumetlisi tarafından tabanca ile vuruldu