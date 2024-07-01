Kanser tedavisi araştırmaları için Wagner engereğinin zehrini sağdılar

ADIYAMANÜniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, 3 akademisyen arkadaşı ile endemik Wagner engereğinin (Montivipera wagneri) zehir içeriğini belirlemek için 5 günlük saha çalışması yaptı. Bu zehrin antikanser özellikleri ile biyoteknolojik kullanım potansiyelini ortaya koymak istediklerini belirten Prof. Dr. Yıldız, "Kansere etkili olabilecek maddeleri tespit ettikten sonra ovaryum (yumurtarlık) kanseri hücreleri üzerinde denemeleri yapacağız. Bu kapsamda gelip, öncelikli olarak Wagner engereği örneklerimizi bulduk. Onlardan zehir sağdık ve onları yine kendi habitatlarına, doğasına saldık" dedi.

Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, 3 akademisyen ile TÜBİTAK tarafından desteklenen, 'Wagner Engereği Zehrinin Proteomik Karakterizasyonu ve Potansiyel Antikanser Etkinliğinin Araştırılması' adlı proje kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi2nde çalışma yaptı. Endemik Wagner engereğinin zehir içeriğini belirleyerek, antikanser özelliklerini araştırmak ve biyoteknolojik kullanım potansiyelini ortaya koymak amacıyla Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Bingöl kırsalında 5 günlük saha çalışması yapıldı. Araştırmalara Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Naşit İğci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Suna Karadeniz Saygılı ve Iğdır Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Akman da destek verdi. Çalışmalarda bölgede yakalanan yılanlar, alınan zehir örneklerinin ardından yeniden doğaya salındı.