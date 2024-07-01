'Çarşıya çıkıyorum' diyerek evden ayrılan Halim'den 6 gündür haber yok
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, 'Çarşıya çıkıyorum' diyerek evden ayrılıp, dönmeyen Halim Alpaslan'dan (24) 6 gündür haber alınamıyor.
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, 'Çarşıya çıkıyorum' diyerek evden ayrılıp, dönmeyen Halim Alpaslan'dan (24) 6 gündür haber alınamıyor.
Silvan ilçesi Kale Mahallesi'ndeki evinden 25 Haziran'da 'Çarşıya çıkıyorum' diyerek ayrılan Halim Alpaslan, geri dönmedi. Halim'den haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Ekipler, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye alarak Alpaslan'ın gidebileceği yerlerde çalışma başlattı. Ekiplerin Halim Alpaslan'ı arama çalışması sürüyor.
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