Yolun karşısına geçerken kamyonun çarpmasıyla öldü

Kaza, öğle saatlerinde Ergani ilçesi Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Öktem'e, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 ANS 43 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öktem, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Öktem’in cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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