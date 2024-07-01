Diyarbakır'da kuvvetli rüzgarda çatı ve pazar şemsiyeleri uçtu, bir mahallede yangın çıktı (2)

Diyarbakır’da etkili olan kuvvetli rüzgar, yerini sağanak yağışa bıraktı. Kısa süreli sağanak yağışta Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi’nde yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik polisleri de yol üzerinde trafik akışını sağlamak için önlem aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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