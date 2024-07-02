Diyarbakır Stadyumu TFF 1. Lig'e hazırlanıyor

AMED Sportif Faaliyetler’in TFF 1. Lig'e yükselmesinin ardından Diyarbakır Stadyumu, birtakım değişikliklerle yenileniyor. Stadyum müdürü Serhat Çelik, "Bu sene olması gereken VAR sistemi, kamera sistemleri ve Passolig bulunuyor. Lig bu sene çok erken açılıyor. Bu ayın sonuna kadar tüm eksiklerimizi gidererek, sahayı hazır hale getireceğimize inanıyorum" dedi.

Kayapınar ilçesindeki, 2014'te yapımına başlanan 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu, 11 Mayıs 2018'de Ziraat Türkiye Kupası finali oynayan Fenerbahçe ile Akhisarspor maçıyla açıldı. UEFA ve FIFA lisansı da alan stadyumda geçen yıl 16 Kasım'da, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya'yı 2-1 yendiği hazırlık karşılaşmasıyla ilk kez milli maç oynandı.

Amed Sportif Faaliyetler’in TFF 1. Lig'e yükselmesinin ardından Diyarbakır Stadyumu'nda birtakım değişikliklere gidildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu sezon olması gereken VAR sistemi, kamera sistemleri ve passolig uygulaması için hazırlıklar sürerken, yenilenen çimlerin 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda yanma riskine karşı ise 'perdeleme' ve 'fan' sistemi uygulanıyor. TFF 1. Lig müsabakalarının oynanacağı stadyumun etrafında, çevre düzenlemesi de sürüyor. 'HUMMALI VE HIZLI BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ' Diyarbakır Stadyumu Müdürü Serhat Çelik, sahayı TFF 1. Lig envanterine ve kurallarına uygun hale getirmeye çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi: