Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Koku ihbarından ceset çıktı; eve giren sağlık ekibi fenalaştı

        DİYARBAKIR'da12 katlı apartmanın birinci katında tek başına yaşayan Celal Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:01 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koku ihbarından ceset çıktı; eve giren sağlık ekibi fenalaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da12 katlı apartmanın birinci katında tek başına yaşayan Celal Ö.'nün (56) evinde koku gelince komşular, durumu polise bildirdi. Eve giren ekipler, Celal Ö.'nün cansız bedeniyle karşılaştı. Müdahale sırasında sağlık görevlileri koku nedeniyle fenalaşınca, takviye ekip istendi.

        Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bulunan 12 katlı 2 bloklu sitede meydana geldi. Binanın birinci katında tek başına yaşayan Celal Ö.'nün evinden koku geldiği ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis kapıyı çaldı, ancak açan olmadı. Bunun üzerine polis, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. İtfaiye ekibinin yardımıyla balkondan eve girildi. Ekipler, Celal Ö.'nün yerde cansız bedeniyle karşılaştı.

        OTOPSİ İLE ORTAYA ÇIKACAK

        Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Celal Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Celal Ö.'ye müdahale eden sağlık görevlilerinin kokudan fenalaşması üzerine olay yerine başka bir ekip daha istendi. Kokunun binayı sardığı olayda polis, durumu savcıya bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri ile savcının yaptığı incelemenin ardından Celal Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Celal Ö.'nün kesin ölüm nedeni, otopsi ile ortaya çıkacak. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyen ve gözünü kaybeden Enes, sağlığına kavuşmak istiyor
        Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyen ve gözünü kaybeden Enes, sağlığına kavuşmak istiyor
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Emin 12 yaşındaydı... Aynı yönde dehşet: 3 ölü!
        Emin 12 yaşındaydı... Aynı yönde dehşet: 3 ölü!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
        DSİ, Diyarbakır'da deprem konutlarının su ihtiyacı için çalışmalarını sürdü...
        DSİ, Diyarbakır'da deprem konutlarının su ihtiyacı için çalışmalarını sürdü...
        Diyarbakır Stadyumu TFF 1. Lig'e hazırlanıyor
        Diyarbakır Stadyumu TFF 1. Lig'e hazırlanıyor
        Bismil'de görev yeri değişen 15 hakim ve savcıya veda yemeği verildi
        Bismil'de görev yeri değişen 15 hakim ve savcıya veda yemeği verildi
        Diyarbakır'da kuvvetli rüzgarda çatı ve pazar şemsiyeleri uçtu, bir mahalle...
        Diyarbakır'da kuvvetli rüzgarda çatı ve pazar şemsiyeleri uçtu, bir mahalle...
        Diyarbakır'da dini nikahlı eşini döven kişinin darbedilmesi güvenlik kamera...
        Diyarbakır'da dini nikahlı eşini döven kişinin darbedilmesi güvenlik kamera...