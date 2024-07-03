Hevsel Bahçeleri'nde 3 bin 267 kök kenevir ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve karma timlerin katılımıyla dün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde çalışma yapıldı. Çalışmada Hevsel'in 20 farklı noktasında 3 bin 267 kök kenevir ele geçirildi. Ele geçirilen miktarın 800 kilo esrar üretimine elverişli olduğu belirtildi. Kenevirler, numune alındıktan sonra yerinde imha edildi.

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