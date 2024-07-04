Diyarbakır'da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 6'sı çocuk 14 yaralı
DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin kavşakta çarpıştığı kazada 6'sı çocuk 14 kişi yaralandı.
DİYARBAKIR’ınBismil ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin kavşakta çarpıştığı kazada 6'sı çocuk 14 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza, sabah saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Yukarısalat Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 56 KD 668 plakalı yolcu minibüsü ile kamyonet kavşakta çarpıştı. Savrulan minibüs, şarampole devrildi. Kazada 6'sı çocuk 14 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada Diyarbakır'a seyir halinde olan Siirt İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ambulanstaki sağlık görevlileri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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