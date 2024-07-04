Diyarbakır'da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 6'sı çocuk, 14 yaralı (2)

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin kavşakta çarpıştığı, 6'sı çocuk, 14 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün, kavşaktan kontrolsüz çıkan kamyonete çarpıştığı, ardından şarampole devrildiği görülüyor.

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