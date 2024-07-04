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        Diyarbakır'da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 6'sı çocuk, 14 yaralı (2)

        KAZAKAMERADADiyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin kavşakta çarpıştığı, 6'sı çocuk, 14 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:56 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:00
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        Diyarbakır'da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 6'sı çocuk, 14 yaralı (2)
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        KAZAKAMERADA

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin kavşakta çarpıştığı, 6'sı çocuk, 14 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün, kavşaktan kontrolsüz çıkan kamyonete çarpıştığı, ardından şarampole devrildiği görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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