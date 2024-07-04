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        Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangının çıkış noktasında 7 kişilik bilirkişi heyeti inceleme yaptı

        DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen, 15 kişinin yaşamını yitirdiği yangının çıkış noktasında 7 bilirkişi heyeti inceleme yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:14 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:15
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        Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangının çıkış noktasında 7 kişilik bilirkişi heyeti inceleme yaptı
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        DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen, 15 kişinin yaşamını yitirdiği yangının çıkış noktasında 7 bilirkişi heyeti inceleme yaptı.

        Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin’in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında; Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Buğdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, Sinan Deviren, Fadıl Demir (57), İsmail Yardımcı ile eltiler Kerime Erdenli (55) ve Zekiye Erdenli (55) yaşamını yitirdi. 78 kişi hastaneye kaldırıldı. 2 kişinin tedavisi sürüyor. Yangında Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Köksalan, Bağacık, Yazçiçeği ve Ağaçsever mahallelerinde 1111 dekar hasadı yapılmamış buğday tarlası olmak üzere 7 bin 900 dekar tarım alanı zarar gördü, 1 traktör ve 14 sulama tesisi yandı. Köksalan Mahallesi'nde 924 küçükbaş ölürken, tedavi edilemeyecek durumda ağır yaralı 83 küçükbaş Et ve Süt Kurumu'na (ESK) kesime gönderildi. 190 hayvan ise yerinde tedavi edildi. Mardin'de de Mazıdağı ilçesi Yetkinler ve Yücebağ mahalleleri ile Kelek mezrasında 4 bin dekarı hasadı yapılmamış buğday tarlası olmak üzere 7 bin dekarlık tarım alanı zarar gördü, bazı sulama ekipmanları yandı.

        DRONLA GÖRÜNTÜ ALINDI, İNCELEME YAPILDI

        Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada ön rapor yetersiz bulundu. Savcılık, bir kez daha delillendirilmiş geniş kapsamlı rapor istedi.

        Yangının ilk çıktığı nokta olan Köksalan Mahallesi’nde jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında 7 kişilik heyet inceleme yaptı. Havadan dronla da görüntü alan ekip, elektrik tellerini inceledi. Fotoğraflama ve görüntüleme çalışması yapılan alandan heyet tarafından oluşturulacak raporla soruşturma şekillenecek.

        ‘HAK YERİNİ BULURSA BELKİ BİR NEBZE İÇİMİZ SOĞUR’

        Yangında hayatını kaybeden Ubeydullah ile Abdurrahman Buğdaycı’nın yakını ve görgü tanığı İbrahim Eren, “Bizim temennimiz, umudumuz bu olayın bir an önce netliğe kavuşturulması, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi ve hızlı bir şekilde bu zarar ve ziyanımızın karşılanması. Şu anda gerçekten köylüler olarak hem canımız yandı hem de içimiz yanıyor. Maddi zararlarımız var. Giden canlar geri gelmeyecek belki ama zararlarımız telafi edilirse, hak yerini bulursa belki bir nebze içimiz soğur” dedi.

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