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        Birlikte yaşadığı kadını yumruklayan kişiyi etkisiz hale getiren Ali: Dersini alsın diye ben de ona vurdum

        DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Aysun A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 10:29 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:35
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        Birlikte yaşadığı kadını yumruklayan kişiyi etkisiz hale getiren Ali: Dersini alsın diye ben de ona vurdum
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        DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Aysun A.’yı sokak ortasında tekme vu yumrukla döven Mehmet Ç.’yi darbederek etkisiz hale getiren Ali Fırat Arzu (18), o anları DHA’ya anlattı. Ali Fırat Arzu, “Kadını dövdüğünü gördüm. Kim benim yerimde olsaydı aynısını yapardı. Ailem de ‘İyi yapmışsın’ dedi. Dersini alsın, diye ben de ona vurdum” dedi.

        Olay, 1 Temmuz’da öğle saatlerinde Çınar ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Ç., sokak ortasında dini nikahla birlikte yaşadığı Aysun A.’yı darbetmeye başladı. Kadını peş peşe yumruklayan Mehmet Ç.’yi görenler olaya tepki gösterdi. Müdahale eden kalabalıktan Ali Fırat Arzu, Mehmet Ç.’yi yumruklayarak durdurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis, Aysun A.’yı ve Mehmet Ç.’yi emniyete götürdü. Aysun A., kendisini darbeden Mehmet Ç.’den şikayetçi olmazken, uzaklaştırma kararı verilmesini talep ederek, kendi isteğiyle kadın sığınma evine gönderildi. Mehmet Ç. ise savcılık talimatıyla, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        ‘GURURUMA YEDİREMEDİM’

        Mehmet Ç.’yi etkisiz hale getiren Ali Fırat Arzu, DHA’ya konuştu. Arzu, evine doğru giderken olayı gördüğünü söyleyerek, “Birden bakınca kadını dövdüğünü gördüm. Ben de müdahale etmeye gittim. Kadını yumrukluyordu ve şiddet uyguluyordu. Kadını savunmasız gördüm, gururuma yediremedim. Herkesin bunu yapacağını düşünüyorum. Kim benim yerimde olsaydı aynısını yapardı. Ailem de ‘İyi yapmışsın’ dedi. ‘Kadına şiddete hayır’ diye müdahale ettim, kurtardım. Elimden geleni yaptım. Kadına 10’a yakın darbe vurdu. Dersini alsın diye ben de ona vurdum” diye konuştu.

        Esnaf Yahya Aslan ise olay nedeniyle üzüldüklerini belirterek, “Böyle olaylar bir daha ne Çınar’da ne de hiçbir yerde yaşanmasın. Gerçekten üzüldüm. Yapılacak hareketler değildi. Kadına şiddete son verilmesi lazım. Böyleleri cezasız kalmasın, bu şekilde umut ediyorum. İnşallah bir daha yaşanmaz” ifadelerini kullandı.

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