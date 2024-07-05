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        Diyarbakır'da motosiklet hırsızlığı kamerada

        DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde bir marketin önüne gelen şüpheli, park halindeki motosikleti çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 14:28 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:30
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        Diyarbakır'da motosiklet hırsızlığı kamerada
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        DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde bir marketin önüne gelen şüpheli, park halindeki motosikleti çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Hani ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir marketin önüne park edilen 21 BL 148 plakalı motosikletin yanına gelen kişi, bir süre bekledi ardından aracı iterek götürdü. Hırsızlık anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletinin çalınmasının ardından sahibi, emniyete giderek şikayetçi oldu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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