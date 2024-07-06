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        85 yaşındaki annesi evde düşüp kalkamadı, 'O şahıs için atabileceğim tek bir adım yok' dedi

        DİYARBAKIR'da yalnız yaşadığı dairede yataktan düşüp, kalkamayan Kezban Kılıç (85), gelen ekipler tarafından kapı açılarak kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 10:41 Güncelleme: 06.07.2024 - 10:45
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        85 yaşındaki annesi evde düşüp kalkamadı, 'O şahıs için atabileceğim tek bir adım yok' dedi
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        DİYARBAKIR’da yalnız yaşadığı dairede yataktan düşüp, kalkamayan Kezban Kılıç (85), gelen ekipler tarafından kapı açılarak kurtarıldı. Kılıç hastaneye gitmeyi reddederken, mahallelinin telefonla arayıp haber verdiği kızı, “O şahıs için yapabileceğim bir şey yok. Atabileceğim tek bir adım da yoktur. Kurban olayım bunu yanlış anlamayın” dedi. Mahalleli, telefonda kadına tepki gösterdi.

        Olay, dün Yenişehir ilçesindeki Şehitlik 41’inci Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Karşı apartmanda oturan komşuları, pencereden, 2018'de eşi vefat ettikten sonra yalnız yaşayan Kezban Kılıç’ın yataktan yere düştüğünü ve kalkamadığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, Kılıç’ı kurtarıp, hastaneye götürmek istedi. Ancak Kılıç, gitmemek için direndi.

        KIZINI ARADILAR

        Bunun üzerine mahalleli, bu kez Kılıç’ı ikna etmek ve durumu bildirmek için ismi öğrenilemeyen kızına ulaştı. Telefonla görüşme yapılan Kılıç’ın kızı, “O şahıs için yapabileceğim bir şey yok. Atabileceğim tek bir adım da yoktur. Kurban olayım bunu yanlış anlamayın” dedi. Bunun üzerine mahalleli, kızına tepki gösterip telefonu kapattı. O anlar ise kameraya yansıdı. Sağlık görevlileri Kılıç’ı tedbir amaçlı yine Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne götürürken, polis ve itfaiye ekipleri de düzenledikleri tutanağın ardından bölgeden ayrıldı.

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