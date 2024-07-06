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        Devrilen kum yüklü kamyonun şoförü yaralandı

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde devrilen kum yüklü kamyonun şoförü Veysi K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 13:52 Güncelleme: 06.07.2024 - 13:55
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        Devrilen kum yüklü kamyonun şoförü yaralandı
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        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde devrilen kum yüklü kamyonun şoförü Veysi K., yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Bismil ilçesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Veysi K.’nin kontrolünü yitirdiği 21 FE 077 plakalı kum yüklü kamyon devrildi. Kazada kamyon şoförü Veysi K. yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Veysi K., ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Veysi K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yola savrulan kumun kaldırılması sırasında bir süre trafiğin tek şeritten sağlandığı yol, yeniden trafiğe açıldı.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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