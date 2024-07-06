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        Diyarbakır merkezli 'çocuk müstehcenliği' operasyonunda 14 tutuklama

        DİYARBAKIR merkezli 19 ilde, sosyal medyadan çocukların müstehcen görüntülerini alıp satan kişilere yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 15:53 Güncelleme: 06.07.2024 - 15:55
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        Diyarbakır merkezli 'çocuk müstehcenliği' operasyonunda 14 tutuklama
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        DİYARBAKIR merkezli 19 ilde, sosyal medyadan çocukların müstehcen görüntülerini alıp satan kişilere yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Telegram isimli sosyal medya platformu üzerinden çocuğun cinsel istismarı içerikli müstehcen görüntülerin alım satımının yapıldığı tespit edildi. Diyarbakır merkezli 19 ilde belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 23'ü serbest bırakıldı, 14'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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