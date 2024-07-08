Diyarbakır'da hastanenin acil polikliniği girişindeki kantinde yangın

DİYARBAKIR’da Dicle Üniversitesi Hastanesi acil polikliniği girişindeki kantinde yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Dicle Üniversitesi Hastanesi’nin acil polikliniği girişindeki kantinde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin arasında kalan mutfak tüpü ise dışarıya çıkartılarak soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatılırken, hastane başhekimi Mehmet Ata Akıl, olay yerine gelerek inceleme yaptı.