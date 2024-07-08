Evini yakmaya çalışıp, 5'inci kattan atlamak isteyen madde bağımlısını, polis ikna etti

DİYARBAKIR’da oturduğu evi yakmaya çalışıp 5’inci kattan atlamak isteyen madde bağımlısı Mehmet Emin P.’yi (45), polis ekipleri ikna etti.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtilen Mehmet Emin P., henüz bilinmeyen nedenle apartmanın 5’inci katındaki evini ateşe vermek istedi. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Balkona çıkan Mehmet Emin P., evdeki eşyaları atarak, balkondan atlamak istedi. Polis tarafından ikna edilerek aşağı indirilen Mehmet Emin P., sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.