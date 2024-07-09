Minibüs şoförü, trafikte karşılaştığı husumetlisini tabancayla vurdu; o anlar kamerada
DİYARBAKIR'da, minibüs şoförü O.
DİYARBAKIR'da, minibüs şoförü O.D., trafikte karşılaşıp kavga ettiği akrabası da olan husumetlisi Ü.A.'yı (42) tabancayla bacağından vurdu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. 21 BE 500 plakalı otomobil sürücüsü Ü.A. ile akrabası olduğu öğrenilen 21 M 0499 plakalı şehir içi yolcu minibüsü sürücüsü O.D., trafikte karşı karşıya geldi. İki taraf daha sonra yol kenarına park edip, araçlarından inerek kavga etti. O.D., yanındaki tabancayla Ü.A.'ya ateş etti. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O.D. kaçarken, yaralı Ü.A., ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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