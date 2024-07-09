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        Diyarbakır'da şimşekler geceyi aydınlattı

        DİYARBAKIR'da akşam saatlerinde yağmur etkili olurken, yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 21:40 Güncelleme: 09.07.2024 - 21:45
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        Diyarbakır'da şimşekler geceyi aydınlattı
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        DİYARBAKIR'da akşam saatlerinde yağmur etkili olurken, yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar kameraya yansıdı.

        Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından Diyarbakır kent merkezi ve ilçelerinde akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağışın etkili olduğu kentte akşam saatlerde peş peşe şimşekler de çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler, kameraya yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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