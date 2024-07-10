Diyarbakır'da anız yangını

Silvan ilçesi merkez Yüksek Mahallesi kırsalında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, kırsal Karaköy Mahallesi'ne kadar ilerledi. İhbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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