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        Diyarbakır'da anız yangını

        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde anız yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 01:35 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:00
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        Diyarbakır'da anız yangını
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        DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesinde anız yangını çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Silvan ilçesi merkez Yüksek Mahallesi kırsalında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, kırsal Karaköy Mahallesi'ne kadar ilerledi. İhbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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